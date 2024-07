Nuova riunione tecnica convocata da Tiziana Magnacca

Nuova riunione tecnica convocata questa mattina da Tiziana Magnacca, assessore regionale alle Attività Produttive, per fare il punto sull’aggiornamento della disponibilità idrica della diga di Chiauci. Le pur brevi precipitazioni della scorsa settimana, che hanno riguardato le zone interne, hanno consentito di abbassare la precedente soglia di criticità segnalata dal presidente del Consorzio di Bonifica Sud di Vasto, Nicolino Torricella, che gestisce l’invaso.

"Nel corso di questa nuova riunione – segnala l’assessore Tiziana Magnacca – Arap Servizi ha comunicato che non sono state riscontrate perdite rispetto al rilascio dalla diga di Chiauci verso la costa. Una parte di quest’acqua viene utilizzata anche per uso agricolo oltre a garantirne una modesta quantità alla Pilkington per mantenere i forni accesi. Al momento viene assicurata la quantità di litri al secondo richiesta da Sasi e destinata a uso umano per Vasto Marina, San Salvo Marina e Marina di Montenero di Bisaccia".

Nel corso dell’aggiornamento, svoltosi in videoconferenza, è stato evidenziato che resta aperta l’ipotesi di una delibera che verrebbe predisposta dalla Giunta regionale che autorizzi una deroga al fine di un approvvigionamento idrico di emergenza mediante l'utilizzo di fonti aggiuntive.

"Il tavolo continuerà a riunirsi regolarmente per aggiornare la situazione della disponibilità idrica -– ha spiegato l'assessore Magnacca – come giustamente richiesto dai sindaci di Vasto, San Salvo e Montenero di Bisaccia, per meglio gestire l’eventuale emergenza, in questo periodo di massimo afflusso turistico. I comuni da parte loro sono pronti ad attivarsi per rispondere alle esigenze della popolazione se la situazione dovesse diventare critica".