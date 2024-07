Corri Rocca, Festa Sportiva e Comunitaria

Il 3 agosto, Roccavivara ospiterà la 4^ edizione di "Corri Rocca", un evento che promette di essere una grande festa sportiva e comunitaria. L’appuntamento è fissato alle ore 16:00 in Piazza Portella, dove inizieranno le gare per bambini dai 5 ai 14 anni. A seguire, alle 18:00, si terrà una corsa e una camminata non competitiva di 4 km, aperta a tutti.

"Corri Rocca" è nata dall’idea di un gruppo di amici, tra cui Letizia Di Lisa, atleta di livello nazionale specializzata nel mezzofondo. La manifestazione riflette il suo amore per il paese e l’impegno nel promuovere attività che coinvolgano la comunità. Ogni anno, l’evento accoglie più di 150 partecipanti, trasformando il borgo in una grande festa grazie anche alla collaborazione della Pro Loco e al patrocinio del comune.

I partecipanti riceveranno gadget e premi speciali, tra cui il titolo e la maglietta per il corridore più veloce di Roccavivara. La giornata si concluderà con una degustazione di frittura di pesce alle 20:30, organizzata dall’associazione turistica Pro Canneto, seguita da una serata musicale in Piazza Portella alle 21:00.

Roccavivara: La Perla della Valle del Trigno

Roccavivara, arroccata su un colle sulla riva destra del fiume Trigno, è un borgo che affonda le radici in una storia affascinante. Conosciuta nel XIII secolo come Rocca dei Vivario, ha subito diverse trasformazioni, prendendo il nome attuale nel XVII secolo. Il paese ha visto una drastica riduzione della popolazione, passando da 1707 abitanti nel 1911 a 840 nel 2011, a causa delle migrazioni post-belliche verso l’Europa e l’Australia.

Tradizioni e Cultura

Tra gli eventi più importanti di Roccavivara c'è la festa del patrono, Sant'Emidio, il 5 agosto, con la tradizionale sfilata di carri adornati di grano, trainati da buoi. La festa di San Giuseppe è un’altra ricorrenza significativa, dove le famiglie preparano un pranzo a base di baccalà e cereali per tre persone rappresentanti la Sacra Famiglia. Una tradizione unica è il "Gallo di San Rocco", che vede i partecipanti bendati tentare di colpire un gallo (ora sostituito da un gallo di gesso) collocato in un tombino. La sagna della Madonna è un’altra cerimonia sentita, che coinvolge sette ragazze e un’anziana signora inviate come rappresentanti delle intenzioni delle famiglie alla località Santa Maria di Canneto.

Il borgo è immerso in un paesaggio suggestivo e vanta una storia ricca, testimoniata da reperti archeologici di epoca romana. La villa rustica in località Canneto, risalente al I secolo d.C., è un esempio di azienda agricola autosufficiente con strutture ancora visibili grazie agli scavi archeologici. La chiesa romanica di Santa Maria del Canneto, edificata tra il 1137 e il 1166, è una delle più belle della regione e un’importante meta di pellegrinaggi mariani.

Roccavivara è un autentico gioiello del Molise, con il suo ricco patrimonio storico, la profonda spiritualità e l’entusiasmo sportivo che animano eventi come "Corri Rocca". L’amore per il paese è evidente in ogni dettaglio, compreso il murale raffigurante il Santo Patrono, Sant’Emidio. La comunità si unisce non solo per celebrare le proprie radici, ma anche per guardare al futuro con iniziative che coinvolgono e rafforzano il senso di appartenenza.