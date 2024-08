“VERBA VOLANT, FACTA MANENT”

:

“Riteniamo doveroso fare chiarezza affinché non si getti fumo negli occhi dei cittadini, alla luce di quanto appreso da un articolo pubblicato da una testata giornalistica locale che fa una disamina alquanto di parte e caricaturale.

Un anno fa nasceva "San Salvo Popolare e Liberale", un gruppo consiliare costituito all'interno del Consiglio Comunale e a sostegno del Sindaco Emanuela De Nicolis.

In questo anno, nonostante le tante chiacchiere e farneticazioni messe su piazza, siamo stati coerenti, leali ed organici all'interno della maggioranza, senza mai aver chiesto o, peggio ancora, preteso nostri rappresentanti all'interno della Giunta.

Abbiamo sempre sostenuto la maggioranza, soprattutto nei Consigli Comunali che si sono svolti dopo le elezioni regionali garantendo, con la nostra presenza, la tenuta dell'amministrazione comunale.

Se altri consiglieri hanno preferito porre in essere atteggiamenti diversi e poco consoni allo spirito che dovrebbe prevalere all'interno di una coalizione, non è un nostro problema.

Così come non è un nostro problema quanto accaduto nel 2022 in merito alla scelta del candidato sindaco: noi non c'eravamo.

E francamente siamo alquanto stanchi di sentire, dopo oltre due anni, i soliti racconti di quello che fu o che poteva essere, alla luce del fatto che, in quel 2022, i cittadini di San Salvo hanno votato una nuova amministrazione.

Al nostro Sindaco, che abbiamo sostenuto dalla campagna elettorale delle comunali, chiediamo di tenere in dovuta considerazione l'atteggiamento e il rispetto avuto in questo percorso amministrativo ed inoltre consigliamo, alla nostra maggioranza, di trovare soluzioni costruttive volte a spazzare definitivamente via ogni futile farneticazione.

Infine ci teniamo a sottolineare che il nostro gruppo consiliare non ha bisogno di alcuna etichetta, né di essere accostato a personalità politiche del comprensorio. La campagna elettorale delle regionali è finita da mesi e le nostre azioni sono e saranno sempre guidate unicamente dalle nostre coscienze e dall'interesse esclusivo per i nostri cittadini.”

I consiglieri del gruppo “San Salvo Popolare e Liberale” Nicola Di Ninni e Alfonso Di Toro

NOTA DELLA REDAZIONE:

IN FUTURO NON APOSTROFEREMO PIU' I CONSIGLIERI COMUNALI DI TORO E DI NINNI CON IL TERMINE MARCOVECCHIANI, MA CONTINUEREMO A SEGUIRE LE VICENDE DELLA “PRECARIA” MAGGIORANZA COME ABBIAMO FATTO TUTTE LE VOLTE CHE LE VARIE MAGGIORANZE HANNO AVUTO PROBLEMI DI TENUTA INTERNA