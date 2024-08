Il grande bluff della Zes Unica.

L'assessore regionale alle Attività produttive Tiziana Magnacca pensa di stare ancora in campagna elettorale. Tra incontri, selfie e conferenze stampa un giorno sì e l'altro pure per annunciare spesso il nulla, non ha ancora ben compreso che il suo ruolo è quello di dare risposte e soluzioni.

Il caso ultimo è quello della Zes Unica che tanto decantata ed elogiata da Governo e Regione entrambe a guida centrodestra come un successo e come risolutrice dei problemi, si è invece rivelata un problema, perché si sa, le bugie hanno le gambe corte e basta davvero poco per palesarsi come tali.

La verità è che le coperture per il credito d’imposta a favore delle imprese che investono nella Zes unica sono del tutto insufficienti.

E come ha già evidenziato il consigliere regionale e capogruppo del Pd, Silvio Paolucci, le istanze presentate dal 12 giugno al 12 luglio 2024 ammontano a circa 9 miliardi e mezzo, ma le risorse messe a disposizione dal Governo sono 1.670.000 milioni di euro.

Una vergogna dunque, un affronto se si pensa poi che una piccola o media impresa, con la Zes Unica avrà il 6% con il riparto delle richieste a fronte del 35%, con la situazione che peggiora enormemente per le grandi imprese la cui percentuale è pari a circa al 3% del progetto presentato.

Un vero e proprio allarme dunque come denunciato anche dalla CNA Nazionale che ha ribadito il fatto che l'Agenzia delle Entrate, sulla base delle risorse disponibili, ha fissato al 17,6668% la percentuale di credito di imposta effettivamente fruibile, che riduce drasticamente il beneficio fiscale: in Abruzzo passa dal 15% al 2,65%.

La Zes Unica ha dunque cancellato l’effetto positivo della ridotta fiscalità.

L'assessore Magnacca dunque, che tanto dice di essere vicina a cittadini, a piccole, medie e grandi imprese, faccia meno comunicati stampa e legga bene le carte prima di dichiarare la Zes Unica un successo.

L’attuale giunta regionale che vede la Magnacca Assessore alle Attività Produttive presenziare in ogni dove, sulla scia della precedente, dimostra ancora una volta l’incapacità e l’assenza di visione, e va avanti solo a suon di slogan e spot che tanto piacciono alla Magnacca senza però far nulla per la reale crescita del tessuto produttivo nazionale e regionale.

Francesco Menna, Sindaco di Vasto

Simone Lembo, Segretario del circolo Pd Vasto

Antonio Boschetti, Segretario del circolo Pd San Salvo

Emanuela Tascone, Capogruppo del PD San Salvo

Michela Torricella, Consigliere comunale del PD San Salvo

Marco Mancini, Sindaco di Lentella

Gianni Cordisco, Componente della segreteria regione del PD Abruzzo

Giuseppe Masciulli, Sindaco di Palmoli

Paola Ulacco, Segretaria del Circolo Pd di Villalfonsina e Consigliere comunale

Federico Sboro, Consigliere comunale di Villalfonsina

Antinoro Piscicelli, Componente del Consorzio di Bonifica Sud e Segretario del Circolo PD Casalbordino

Nicola Raducci e Peppino De Cillis, consiglieri comunali di Gissi

Carlo Delle Donne, Segretario del circolo Pd di Liscia

Gabriele Paganelli, Consigliere comunale di San Buono

Fausto Battista, Consigliere comunale di Roccaspinalveti

Patrizio Paglione, PD Roccaspinalveti

Daniele Molisani e Armando Menna, Consiglieri comunali di Monteodorisio

Beatrice Fioriti, Componente della Segreteria provinciale PD Chieti