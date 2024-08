CHE SUCCEDE NEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE?

Gira voce che all' interno del Comando di Polizia Locale del Comune di San Salvo vi siano forti contrasti interni, rei addirittura di aver determinato forti alterchi finiti con l' arrivo di un' ambulanza.

Se le notizie che circolano fossero vere, la memoria tornerebbe ai tanti problemi di quell' Ufficio, anche se mai si era arrivati al soccorso dei sanitari. Peraltro oggi il corpo è dotato di arma d' ordinanza (pistola) che, insieme alle inutilizzate garitte, è uno dei primi provvedimenti assunti dalla destra. La quale, se dovesse succedere qualcosa, ne avrebbe quantomeno la responsabilità morale.

Anche se gli agenti e gli ufficiali di P.L. vestono una divisa e sono agenti ed ufficiali di P.G., in democrazia da parte dei vertici politici tentare di tenere tutto sotto silenzio non è mai consigliabile (pare che lo stesso consigliere delegato non sia stato informato della incresciosa circostanza).

In passato si parlò sia in Consiglio che nelle diverse maggioranze dei tanti problemi di quell' Ufficio che forse non ha ancora trovato pace: l' ultimo sindaco di centrosinistra defenestrò il comandante vincitore di concorso e ne nominò uno che veniva da lontano. I due sindaci di centrodestra hanno nominato in dodici anni ben cinque comandanti/responsabili di servizio con una media di due anni e mezzo a testa.

Ciò significa che i problemi "storici" non sono stati risolti, nonostante i ricambi generazionali e le nuove assunzioni. Ne vogliamo parlare?

Ove non se ne volesse parlare all' esterno (anche se poi problemi come quest' ultimo non lo argini facilmente, anzi...), quanto meno se ne parli in Consiglio comunale...magari a porte chiuse.

Sindaco e consiglieri chiudetevi dentro e trovate una soluzione. Non siate orgogliosi, consultatevi tra maggioranza e minoranza (visto che avete lo stesso peso elettorale e di rappresentanza), ma trovate una soluzione prima che la situazione precipiti ancora di più: fatti come quelli del passato questa Città non dovrebbe più vederli!