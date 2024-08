Ragazzo investito sulle strisce a San Salvo Marina

La vicenda è nota, perché il papà del ragazzo investito ha giustamente avvisato i blog locali, tra cui il nostro, riferendo che la sera di sabato 10 agosto M.C.D., minorenne, era stato investito sulle strisce pedonali di Via Berlinguer mentre, con degli amici, si recava sul lungomare.

L' automobilista, a bordo di una macchina nera, non si sarebbe fermato a soccorrere , ma per fortuna i ragazzi sarebbero riusciti a prendere la targa. La prognosi è di almeno venti giorni, per cui i genitori del minore faranno una denuncia ai carabinieri di San Salvo.

Fin qui i fatti. Ora facciamo una considerazione che, tanto per cambiare, farà arrabbiare qualcuno. Chi avesse la bontà di risentirsi il Consiglio comunale del 31 luglio o ricercare gli articoli che lo commentano, troverebbe che i consiglieri comunali Nicola Argirò e Fabio Travaglini avevano interpellato il sindaco proprio paventando possibili incidenti ai pedoni, visto quanto era appena accaduto ad un monopattino.

Gli interpellanti chiedevano al sindaco di intervenire con maggiori controlli di polizia e nuovi dissuasori. Ma il sindaco ha risposto che non è possibile installare i dissuasori. Ovvio che se non si limita la velocità in qualche modo (come chiesto nello stesso intervento di Argirò che invitiamo a rivedere: basta andare sulla pagina facebook del Comune) è potrebbero accadere altri incidenti come quello della sera di San Lorenzo.

Nicola Argirò ha dichiarato: "Come sarebbe bello se i consigli utili e propositivi non fossero bocciati solo perché provengono dalla minoranza, speriamo che prima che avvenga qualcosa di irreparabile si prenda qualche decisione"