Grande successo per la Corale “Città di San Salvo”

Domenica 11 agosto, in Piazza Papa Giovanni XXIII a San Salvo, si è svolto il concerto estivo della Corale “Città di San Salvo”, giunta al suo 35esimo anno di attività.

Composta da 45 elementi e diretta dal carismatico e dinamico maestro Angelo Tristani, la corale ha proposto brani lirici, ballate a tema, brani napoletani classici e tanto altro ancora. Tra questi, “Volta la carta” di De Andrè, “Core ‘ngrato”, “Dicidencello vuje”, “I te vurria vasà”, “Nessun dorma” e “Vita nostra “ da Mission di Morricone.

Il gruppo ha sfruttato al meglio le proprie potenzialità di coro polifonico e si è esibito indossando abbigliamento d’epoca, in stile 1700/1800.



Già il 22 giugno scorso, la corale aveva mostrato le sue caratteristiche tecniche esibendosi in chiesa a San Salvo. In quell’occasione aveva proposto un repertorio sacro polifonico, che comprendeva brani come “Signore delle cime”, il “Gloria” di Vivaldi e l’“Alleluia” di Handel.

Il coro è stato accompagnato da: Giovanni Antonecchia al pianoforte, Antonio Varanese al violino e Rossella Borrelli al flauto.

Il coro ringrazia gli sponsor ed il Comune di San Salvo nelle persone del Sindaco Emanuela De Nicolis e del consigliere con delega alla cultura Maria Travaglini, che hanno presenziato all’evento e apprezzato l’esibizione della corale.