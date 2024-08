A FABRIANO CON ITALIA NOSTRA

Programma

- Partenza ore 7:00 dal terminal bus di Vasto con possibilità di salire lungo il percorso;

- Visita guidata al MUSEO DELLA CARTA E DELLA FIGLIGRANA di Fabriano;

- pranzo al ristorante (da definire) o libero;

- Visita alla PINACOTECA CIVICA "BRUNO MOLAJOLI” (una delle più belle delle Marche, conserva un'opera di Donatello!) e il MUSEO GUELFO di Arte Contemporanea.

- Visita al CENTRO STORICO;

- rientro a Vasto alle ore 21:00.

Costi

Euro 60 per i soci (comprende ingressi e visite guidate), euro 65 per i non iscritti ad Italia Nostra;

Prezzo dell’eventuale pranzo da definire.

Prenotazioni

cell. 3483576711 (anche tramite WhatsApp)

Menu pranzo (opzionale)

Da definire.