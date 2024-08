Occhio al virus West Nile trasmesso dalla zanzara comune

Si porta a conoscenza della cittadinanza che la Asl Lanciano Vasto Chieti ha comunicato la circolazione del virus West Nile nella nostra Provincia. Tale virus, trasmesso tramite la puntura della zanzara comune, è in grado di infettare uomini e cavalli provocando patologie neuroinvasive anche gravi, con manifestazioni ancora più invasive nei soggetti con condizioni di rischio.

E’ fondamentale che i privati collaborino attivamente alle attività di rimozione dei focolai larvali ed dalle attività larvicide nei focolai non rimovibili delle proprie aree private (pulire caditoie e tombini pluviali, zone di scolo e ristagno di acqua, svuotare i vasi di fiori o altri contenitori con acqua stagnante, cambiare spesso l’acqua delle ciotole per gli animali, tenere le piscine per i bambini in posizione verticale quando sono vuote).

E’ necessario adottare misure di prevenzione individuale come utilizzo di repellenti specifici, abbigliamento coprente in caso di permanenza all’aperto nelle ore serali e notturne. Si confida della massima collaborazione da parte della cittadinanza.