Dopo 39 anni ancora insieme un gruppo conosciutosi alla Siv

Anche quest'anno, il gruppo noto come "I Ragazzi dell'85" si è riunito per celebrare la sua duratura amicizia, nata il 19 agosto 1985, quando si sono incontrati per la prima volta davanti ai cancelli della SIV, in attesa di iniziare il loro primo giorno di lavoro. Nonostante il tempo passato, continuano a chiamarsi così, con un pizzico di nostalgia e il desiderio di mantenere viva la giovinezza di quel giorno memorabile. La consueta Réunion Annuale, ormai una tradizione consolidata, ha visto nuovamente i "Ragazzi" ritrovarsi per rinsaldare quei legami che li uniscono fin dal primo giorno. Ogni anno si impegnano a incontrarsi, scegliendo località diverse per poter apprezzare la cucina tipica dei loro territori d'origine.

Quest'anno hanno festeggiato il 39° anniversario in un incantevole locale situato in un piccolo paesino dell'entroterra Vastese, dove hanno potuto gustare l'eccellente cucina di montagna. All'evento erano presenti: Nino Barattucci, Antonio Spatocco, Nicola Vallese, Stefano D'Adamo, Vittorio Zappitelli, Bruno Marco, Pasquale Giovannelli, Tommaso Di Marco, Donato Altieri e Giulio Petta. Prima di congedarsi, i membri del gruppo si sono dati appuntamento al 2025, con la promessa di ritrovarsi ancora una volta per celebrare il 40° anniversario della loro amicizia. Un arrivederci al 19 agosto 2025, nella speranza di continuare questa tradizione per molti anni ancora.