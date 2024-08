Prenotatevi per la Magnalonga di San Salvo del 31 agosto

Da oggi è possibile prenotare i posti per la prima Magnalonga di San Salvo del 31 agosto

I posti si possono prenotare presso il Biondo Caffè e presso Coffeeshop Sansalvo in via Roma.

L'intero ricavato dei coperti andrà in beneficenza alla caritas.

Vi ricordo che è possibile portarvi il cibo da casa (già porzionato perché sono vietate posate di metallo) oppure acquistare nei vari stand che potete vedere su questa mappa.

È vietato portarsi taniche di vino o bottiglie di vetro

È consigliabile la prenotazione anche del cibo da acquistare per velocizzare le operazioni.

Dopo le 22 in alcuni locali ci saranno degli intrattenimenti musicali.

Vi aspettiamo numerosi .