A Montorio nei Frentani, un Viaggio nella Cultura del Cibo con l'UniversitÃ  di Padova

Anche quest'anno, il prossimo 12 settembre, Montorio nei Frentani spalanca le sue porte per accogliere gli studenti del corso di laurea in Scienze e Cultura della Gastronomia dell'Università di Padova. A riceverli sarà il Sindaco Pellegrino-Nino Ponte. Montorio diventa un palcoscenico per l'apprendimento e la scoperta, mentre i partecipanti si immergono nelle ricche tradizioni culinarie e culturali del territorio durante il Summer Camp. Accompagnati dal presidente del corso di studi, il Prof. Franco Tagliapietra, e dal Prof. Danilo Gasparini dell'Università di Padova, gli studenti prenderanno parte alle seguenti attività programmate:

Incontro sul Tratturo Sant'Andrea-Biferno che attraversa i comuni di Larino, Ururi, Montorio nei Frentani, Rotello, Santa Croce di Magliano e San Giuliano di Puglia. Gli studenti avranno l'opportunità di esplorare il celebre Tratturo Sant'Andrea-Biferno, un percorso di transumanza carico di storia e tradizione, scoprendo il ruolo fondamentale che ha ricoperto nell'agricoltura locale.

Scuola del Gusto sulla Lavorazione del Latte in Formaggio: un'esperienza pratica che coinvolge gli studenti nella trasformazione del latte fresco in squisiti formaggi locali, mettendo in luce l'importanza dell'artigianato e della produzione casearia tradizionale.

Laboratorio sulla Creazione di Cesti di Vimini: i partecipanti apprenderanno l'antica arte della costruzione di cesti di vimini, un'abilità artigianale con una lunga storia nella zona.

Visita all'Azienda Ovicaprina Franco Di Matteo: un'escursione presso l'azienda ovicaprina di Franco Di Matteo offrirà agli studenti la possibilità di assistere al rientro delle greggi, un elemento chiave della cultura pastorale di Montorio nei Frentani.

Cena con Prodotti Tipici della Transumanza: la visita culminerà in una cena speciale, in cui gli studenti potranno assaporare i frutti del loro apprendimento, degustando prodotti tipici della transumanza e della cucina locale.

Il Summer Camp a Montorio nei Frentani rappresenta un'opportunità straordinaria per gli universitari di entrare in contatto con le tradizioni gastronomiche e culturali del Molise. Attraverso attività coinvolgenti e incontri significativi, gli studenti avranno modo di approfondire la loro conoscenza della gastronomia e di scoprire il profondo legame tra cibo, territorio e identità culturale.

Foto dell’edizione 2023.