Per tutelare questa bella intervista con l'ex assessore allo sport, Tonino Marcello, da eventuali segnalazioni/rimozioni su qualche social, ripubblichiamo integralmente il video sul Trigno.net da noi editato e quindi non censurabile e oscurabile, visto che, come detto nella stessa intervista, siamo uomini liberi o, per dirla con Giorgio Meloni: NOI NON SIAMO RICATTIBILI!