"Sul terzo casello di Vasto, il Comune ha giÃ  perso quattro anni di tempo."

Nel lontano 2020 la Regione Abruzzo ha ottenuto le risorse e l’autorizzazione per la creazione di un terzo casello autostradale: il casello di Vasto Centro. Il nuovo casello, che si andrebbe ad aggiungere ai due esistenti (Vasto Nord e Vasto Sud), rappresenterebbe sicuramente un vantaggio per i cittadini di Vasto, ma avrebbe anche lo scopo dì decongestionare la SS16, in attesa della conclusione della spinosa questione della variante.

La proposta del presidente Marsilio fu accolta favorevolmente all'unanimità dalle forze politiche, fu anche presentata alla stampa ormai 4 anni fa in una conferenza congiunta tra Regione e Comune. Spettava al Comune la scelta di ubicazione dell'area e l'aggiornamento degli strumenti urbanistici della previsione del nuovo casello e della viabilità di raccordo. Ma, da allora la maggioranza Menna, non ha provveduto a dare risposte.

Che fine hanno fatto i provvedimenti urbanistici per il casello di Vasto Centro, sul quale Marsilio e la Regione hanno ottenuto le autorizzazioni, portando a Vasto tutti gli enti preposti e che fornirebbe una ulteriore connessione con la città? La pianificazione urbanistica è stata bloccata dalla mancanza di progettazione e dalla paralisi costante dell’amministrazione Menna.

Chiediamo, pertanto, che vengano convocate le commissioni consiliari competenti per tornare a lavorare sul progetto del terzo casello, che consentirebbe comunque di alleggerire il traffico pesante della statale. Purtroppo da troppo tempo questa Giunta Menna non fa altro che immobilizzare Vasto, facendo sprecare favorevoli occasioni di sviluppo e progresso per il nostro territorio. È ora di riprendere il filo urbanistico interrotto, ormai, da 4 anni, e procedere speditamente alla pianificazione urbanistica del territorio che consentirà, finalmente, la realizzazione dell’opera.