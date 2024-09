In una società liquida in cui la famiglia sembra aver perso tutta la forza generatrice di bene e di valori, diventa il tempo forte in cui ritornare ad ascoltare cosa ha ancora da dire Dio all’uomo su questo grande progetto d’amore.

Con questo desiderio il gruppo del Rinnovamento nello Spirito Madonna delle Grazie di San Salvo insieme al suo parroco, don Raimondo Artese, propone quattro incontri a cadenza mensile in preparazione all’evento salvifico del Natale:

“Maschio e Femmina li creò” (Gen1, 27),

“L’uomo lascerà la sua casa …”(Gen. 2,24),

Entra nell’arca tu con tutta la tua famiglia”(Gen. 7,1);

“Ecco, dono del Signore sono i figli, è sua grazia il frutto del grembo” (Sal. 127:3-5).

Gli incontri sono rivolti a tutti e per ogni età perché ognuno è figlio di un uomo e di una donna, anche se sono in cielo. Per i giovani potrà anche essere l’occasione per riflettere sulla propria identità e un supporto per la propria scelta vocazionale.

Il primo incontro si terrà sabato 21 settembre alle ore 17:00 presso la chiesa di San Giuseppe, relatore del primo incontro sarà don Andrea Manzone: ci saranno relatori diversi per ogni incontro.

L’antropologia teologica (argomento della tesi di Licenza di don Andrea) legato al passo "Maschio e femmina li creò", ci potrà aiutare ad esplorare la rilevanza di questo messaggio nel contesto attuale, dove questioni di genere e identità sono spesso al centro di dibattiti sociali e umani. Sono queste occasioni di crescita umana e spirituale, non molto comuni. Dio sa di noi persino il numero esatto dei nostri capelli. E noi quanto sappiamo di Lui? Come l'amore/l'amicizia tra due persone si trasforma in bene e in male conoscendosi così è anche con Dio. E questa è una occasione per crescere nella conoscenza sulle cose di Dio.