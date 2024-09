LA TRANSIZIONE ENERGETICA E' DI TUTTI

IMPORTANTE SEMINARIO NELL'AMBITO DI VAL DI SANGRO EXPO' ORGANIZZATO DA KAIROS PER FAR COMPRENDERE COME IN CONCRETO LE COMUNITA' ENERGETICHE RINNOVABILI POSSONO AIUTARE LE IMPRESE, I CITTADINI ED I COMUNI.

DOPO I SALUTI ISTITUZIONALI DEL SINDACO GIULIO BORRELLI E DEL CONSIGLIERE REGIONALE VINCENZO MENNA, L'ING. CLAUDIO BRUNO RELAZIONERA' SIA SUGLI STRUMENTI A DISPOSIZIONE DELLE IMPRESE CHE SU QUELLI A DISPOSIZIONE DEI COMUNI. QUINDI DIBATTERANO SUL TEMA: NICOLA CAMPITELLLI (CONSIGLIERE REGIONALE DELEGATO ALL'ENERGIA), MASSIMO MIANI, ALFREDO D'ANGELO, FRANCESCO MENNA E GIOVANNA MATURO.

LA TAVOLA ROTONDA E' MODERATA DAL SOCIOLOGO ORAZIO DI STEFANO