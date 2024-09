VISITA ALLâ€™AQUILA â€“ CENTRO STORICO â€“ MUNDA e Mammut

Programma

- Partenza ore 7:30 dal terminal bus di Vasto con possibilità di salire lungo il percorso;

- percorso di scoperta associativa della città de l’Aquila: Basilica di Collemaggio, Fontana delle 99 cannelle, Piazza, MUNDA, Forte Spagnolo (esterno), Sala del Mammut, Chiese di San Bernardino, San Silvestro, San Pietro ed altri monumenti del centro storico.

- pranzo al ristorante (da definire) o libero;

- scoperta di un luogo particolare (a sorpresa);

- rientro a Vasto alle ore 21:00.

Costi

Euro 45 per i soci (comprende ingressi e attività di scoperta), euro 50 per i non iscritti ad Italia Nostra.

Prezzo dell’eventuale pranzo da definire.

Prenotazioni

cell. 3483576711 (anche tramite WhatsApp)

Menu pranzo (opzionale)

Da definire.