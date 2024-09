IL COMUNE DI VASTO E IL LIONS CLUB PIANTANO ALBERI E RICICLANO SMARTPHONE

Il Lions Club Vasto Host, insieme al Distretto 108°, con il patrocinio del Ministero Ambiente e Sicurezza Energetica e con la collaborazione del Comune di Vasto, promuove una campagna per ridare vita ai telefonini non utilizzati, rotti o obsoleti, procedendo al loro corretto smaltimento al fine di recuperare materie prime con cui realizzare nuovi dispositivi digitali. Obiettivo dell’iniziativa è quello di piantare alberi e riciclare smartphone per combattere fragilità territoriale ed inquinamento.

Attraverso il progetto “Piantiamo Alberi e Ricicliamo Smartphone”, il Lions Club Vasto Host si impegna a raccogliere e conferire cellulari a strutture convenzionate, che in cambio provvederanno a piantare un nuovo albero ogni 15 apparecchi consegnati. I cellulari inutilizzati o abbandonati provocano un evidente danno ambientale, ma se avviati a corrette procedure di riciclo, rappresentano un prezioso patrimonio di materie prime e rare che possono rientrare nel ciclo produttivo in alternanza allo sfruttamento delle miniere: portate presso il Comune di Vasto i vecchi cellulari inutilizzabili e contribuite a sostenere l’ambiente.

“Una iniziativa lodevole - hanno dichiarato il sindaco Francesco Menna e l’assessore all’Ambiente Gabriele Barisano - a cui abbiamo aderito volentieri per la duplice funzione che la raccolta consente. Ringraziamo il Lions Club Vasto Host per questa opportunità promossa a la tutela dell’ambiente”. Sui canali social saranno pubblicati gli obiettivi raggiunti ed il numero di alberi piantumati. Una postazione per la raccolta dei cellulari è stata predisposta presso il Comune di Vasto, in Piazza Barbacani, al primo piano.