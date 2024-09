“Esprimo il sincero cordoglio per la scomparsa di Romeo Ricciuti, oggi l’Abruzzo perde una figura di rilievo della sua storia istituzionale, che ha lavorato con impegno per la nostra regione e per il Paese. Le più sentite condoglianze alla famiglia e ai suoi cari tutti” così Luciano D’Amico, Capogruppo di opposizione nel Consiglio regionale d’Abruzzo, sulla scomparsa di Romeo Ricciuti.