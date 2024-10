MORTO L' EDITORE LUCIO RUSSI

Lucio Russi è stato professore e sociologo, politico ed amministratore, giornalista ed editore, istituzionale ed ambientalista, ma soprattutto un caro amico. L' ho conosciuto quando era il vice sindaco di Lanciano, ho condiviso un percorso politico con lui negli organismi provinciali del vecchio Psi ed un percorso professionale quando la sua tv "Genio" e la "mia Oltre tv" furono partner su tvq. Purtroppo la nostra collaborazione durò pochi mesi, perché tvq non aveva un suo ripetitore in questa zona. Ma quei pochi mesi furono come una rimpatriata, perché ci ritrovammo da sociologi, da giornalisti/editori e soprattutto da socialisti. Ovviamente con un idem sentire che ci fece condividere tutto: il palinsesto, gli argomenti delle trasmissioni, gli ospiti da invitare e finanche le pause pubblicitarie. Io ho perso un amico e compagno; la nostra provincia perde una voce libera e colta, un uomo delle Istituzioni e delle battaglie giuste, un socialista critico e consapevole. Ciao Lucio