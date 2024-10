IL CENTRODESTRA DI SAN SALVO CONTRO UN DIRETTORE AL CIVETA

Capacità di programmazione, efficacia nell’azione, diligenza nella tenuta dei conti e gestione economico finanziaria volta ad evitare sprechi al fine di tutelare gli interessi pubblici. Questo è il richiamo condiviso sulla gestione degli enti partecipati dal comune di San Salvo, come Civeta e Sasi, sulle quali si appuntano tanti problemi del nostro territorio, basti ricordare i gravi problemi di crisi idrica che ogni anno si trovano a vivere agricoltori, turisti ed il mondo produttivo.

Senza parlare del Civeta, dove il balletto di trasformazioni societarie da consorzio a società, per poi scoprire che in questo modo si perderebbero i fondi del PNRR, e poi la regressione da società a consorzio, che ha provocato il riso anche dei meno attenti e forse chissà, anche della Corte dei Conti.

A questo proposito, un ente come il Civeta la cui gestione si riverbera direttamente nelle tasche dei nostri cittadini, di tutto aveva ora bisogno, visti i suoi conti (in perdita), ma non di spendere oltre 100mila euro l'anno per un direttore generale, che l’ente non ha mai avuto.

Per questo motivo abbiamo proposto di emendare lo Statuto del nuovo consorzio, chiedendo che non vi sia un direttore generale, e qualora vi fosse, che venga selezionato in modo chiaro, trasparente e secondo criteri di competenza, con esperienze nella gestione degli impianti.

Grazie anche ad alcuni suggerimenti dell’opposizione in sede di approvazione in Consiglio Comunale, si è anche migliorato l'emendamento, nel quale si ribadisce che questo é un momento in cui si deve pensare solo ed esclusivamente ai cittadini, che vengono così tutelati, non solo evitando aggravi per le loro tasche, ma anche garantendo il rispetto delle procedure previste dalla legge.

Pertanto, riteniamo giusto chiedere di abrogare questa figura, e qualora su questo non si trovasse l’accordo di tutti i comuni, è bene che si faccia una selezione per meriti e competenze, con un chiaro inquadramento normativo e retributivo. D'altro canto la Corte dei Conti aveva già individuato questa linea."