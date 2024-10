Obesità all' Ospedale di Chieti

E' una “malattia sociale” secondo l’Organizzazione mondiale della sanità: l’obesità e il sovrappeso favoriscono infatti molte patologie come il diabete, l'ipertensione, l'arteriosclerosi, l'insufficienza respiratoria, la calcolosi e anche alcuni tipi di tumore.

Per fare prevenzione e sensibilizzare i cittadini sui rischi che ne derivano, il personale del “Centro obesità e disturbi alimentari” della Clinica medica dell’ospedale di Chieti, di cui è responsabile Maria Teresa Guagnano, sarà gratuitamente a disposizione degli interessati giovedì 10 ottobre 2024, nella postazione allestita al V livello del “SS. Annunziata”, nella stanza 502.

L’appuntamento è dalle ore 8 alle 14 in occasione dell’Obesity day, campagna nazionale per la prevenzione dell’obesità, promossa dall’Associazione italiana di dietetica e nutrizione clinica (Adi). Per partecipare è obbligatoria la prenotazione telefonando allo 0871.358976 lunedì o mercoledì pomeriggio dalle ore 14.30 alle 16.30 o martedì dalle ore 12 alle 13.

L’attività prevede anche, tra le ore 10 e le 13 di giovedì, un collegamento in diretta sulla pagina Facebook dell’Adi.

«L’obesità - spiega la professoressa Guagnano - è una patologia cronica, progressiva e recidivante con tassi di crescita che raggiungono proporzioni epidemiche in Italia e nel mondo, anche a livello infantile