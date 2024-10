"MANUELE MARCOVECCHIO E' LA PERSONA GIUSTA PER L'INCARICO AL CIVETA"

Il sindaco di Vasto Francesco Menna esprime soddisfazione per la nomina di Manuele Marcovecchio a direttore generale del Civeta, il consorzio di otto comuni del comprensorio vastese che si pone come obiettivo quello di risolvere le problematiche ambientali del territorio.

«La sua esperienza come avvocato, consigliere comunale, provinciale e regionale, amministratore ARAP e sindaco di Cupello fanno di lui – sostiene Menna - la persona giusta per guidare il consorzio in una fase delicata e vincere le sfide del futuro. In Regione – evidenzia il sindaco di Vasto - Marcovecchio aveva già contribuito in modo determinante a salvaguardare questa struttura fondamentale per il territorio».

Il primo cittadino ha poi sottolineato con convinzione l'importanza della nomina in quanto «senza un direttore generale il Civeta rischierebbe evidentemente la chiusura, con conseguenti ingenti e inevitabili spese per la gestione dei rifiuti, che graverebbero ulteriormente sulle tasche dei nostri cittadini».

Menna ha infine augurato a Marcovecchio buon lavoro, certo che la sua guida saprà garantire stabilità e sviluppo al consorzio e a tutto il territorio.