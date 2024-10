A SCANNO e foliage (se ci sarà)

Programma

- Partenza ore 8:00 dal terminal bus di Vasto con possibilità di salire lungo il percorso;

- Gole del Sagittario, Lago di San Domenico, Lago di Scanno (sosta);

- Scanno - centro storico;

- pranzo libero o al ristorante proposto (vedi menu);

- visita guidata al centro storico di Scanno;

- visita guidata al Museo-bottega della famiglia orafa Di Rienzo;

- tempo libero per acquisti e per vistare gli stand di “Deguscanno” (manifestazione enogastronomica);

- accensione delle tradizionali e suggestive Glorie di San Martino (enormi falò che illuminano la notte sulle colline attorno al paese);

- rientro a Vasto per le ore 21:30.

Costi

Euro 50 per i soci, euro 55 per i non iscritti ad Italia Nostra.

Euro 25 per il pranzo nel ristorante proposto (vedi menu).

Menu pranzo (opzionale)

Primo: GNOCCHETTI CON VERDURA (tipico piatto scannese);

secondo: SALSICCIA ALLA GRIGLIA con contorno di PATATE AL FORNO.

Vino, acqua e caffè.

Prenotazioni

cell. 3483576711 (anche tramite WhatsApp)