I dubbi del centrosinistra sui campi sportivi

La coalizione di centrosinistra esprime forti dubbi sulla gestione del progetto per la riapertura dello Stadio Davide Bucci. Nonostante l’Amministrazione comunale abbia annunciato l’avvio del bando per la nuova tribuna coperta, permangono gravi incertezze, specialmente riguardo ai tempi di completamento e apertura.



“Abbiamo bisogno di risposte precise - afferma Fabio Travaglini, leader dell’opposizione - Non è accettabile che, nonostante i proclami, non si conosca una data certa per la riapertura dello stadio. Questo continuo rimandare ha già causato problemi alla nostra squadra, il San Salvo, che sarà costretta a iniziare il girone di eccellenza allenandosi a Cupello. È una situazione che mette la squadra in svantaggio e crea disagi ai giocatori e ai tifosi.”

Ma la preoccupazione del centrosinistra non si limita solo allo stadio Davide Bucci. Anche il campo Vito Tomeo, per cui la gara di appalto è stata annullata, è fonte di incertezza.

“Non ci sono stati dati tempi o dettagli su quando sarà indetta una nuova gara. Questo lascia la nostra comunità sportiva senza una struttura chiave e senza alcuna certezza sul futuro,” sottolinea Travaglini.



Le forze politiche di opposizione criticano poi anche la mancanza di chiarezza riguardo al progetto della tribuna coperta, che i consiglieri comunali non hanno ancora visto nonostante il voto a favore per la richiesta del mutuo necessario.

“Abbiamo votato per il mutuo perché riteniamo che San Salvo meriti uno stadio moderno e funzionale, ma vogliamo vedere i fatti. Serve trasparenza, non slogan su Facebook. I cittadini - incalza Travaglini - hanno il diritto di sapere cosa comporterà questo progetto, soprattutto quando si parla di un mutuo che ricadrà su di loro. Parlano poi di una struttura che ospiterà esercizi commerciali e punti ristoro, ma anche su questo punto non è stata fatta chiarezza, né tantomeno sull’area parcheggi che dovrà servire lo Stadio, a cui neanche si è pensato".



“La chiarezza - conclude Travaglini - non è un’opzione: è un dovere nei confronti della nostra comunità. Soprattutto su un tema importante come lo sport, non abbiamo bisogno di annunci, ma di azioni concrete e informazioni certe che finora, purtroppo, i cittadini non hanno avuto dal sindaco De Nicolis”.