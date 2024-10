I FRATELLI D'ITALIA VASTO ANCORA SUL CIVETA

I consiglieri di Fratelli d’Italia di Vasto ribadiscono l’importanza di una gestione oculata e responsabile del CIVETA, alla luce delle recenti osservazioni della Corte dei Conti. Le criticità evidenziate dai magistrati contabili riguardano aspetti fondamentali, come l’assetto amministrativo, la gestione dei fondi PNRR e la figura del Direttore Generale, confermando l’urgenza di agire per contenere i costi e migliorare l’efficienza gestionale.

È importante sottolineare che il Gruppo Consiliare di Fratelli d’Italia si è sempre dichiarato contrario all’introduzione della figura del Direttore Generale nel CIVETA, già da prima che venissero avanzati nomi di possibili candidati. La nostra posizione non è legata alla persona che potrà ricoprire questo incarico, ma è una presa di posizione di principio, volta a evitare un inutile aggravio di costi per una figura mai prevista né durante la gestione consortile né dopo la trasformazione in società di capitali.

In questo contesto, diventano cruciali le modifiche già approvate dal Consiglio Comunale di San Salvo, che si concentrano su due punti essenziali per garantire una gestione più sostenibile:

1. Eliminazione della figura del Direttore Generale: In linea con l’obiettivo di ridurre i costi e semplificare l’organizzazione, è stato deciso di eliminare la figura del Direttore Generale dallo statuto del CIVETA.

2. Contenimento dello stipendio e criteri di selezione: Nel caso in cui l’eliminazione della figura del Direttore Generale non fosse approvata, la delibera prevede comunque un rigoroso contenimento degli stipendi, con l’introduzione di criteri selettivi stringenti. Gli emolumenti dovranno essere allineati a quelli dei dirigenti delle funzioni locali, e strettamente legati a precisi obiettivi di performance.

Le recenti richieste della Corte dei Conti, che evidenziano problematiche relative ai costi della gestione, alla trasparenza e all’equilibrio finanziario, non fanno che rafforzare la necessità di approvare al più presto il nuovo statuto con le modifiche già delineate. La trasformazione regressiva in Consorzio, necessaria per salvaguardare i fondi PNRR, deve essere accompagnata da una gestione efficiente e responsabile.

I consiglieri comunali di FDI continueranno a sostenere queste riforme, con l’obiettivo di garantire una governance sostenibile e trasparente, che tuteli gli interessi della collettività e permetta al CIVETA di operare in maniera efficiente, senza gravare ulteriormente sui cittadini e salvaguardando le risorse pubbliche.