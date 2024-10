ACERBO RINGRAZIA SALVINI

A nome di Rifondazione Comunista ringrazio Salvini per aver involontariamente ricordato che il nostro partito è il più coerente difensore della Costituzione e da sempre impegnato per il rispetto della legalità costituzionale.

Come Berlusconi e Trump anche Salvini definisce comunisti i magistrati che fanno rispettare le leggi e non si inchinano davanti ai prepotenti. La cosa ci onora ma si tratta di una bufala volta a delegittimare e intimidire la magistratura.

Salvini definisce politicizzati i magistrati che fanno il loro dovere. Non è colpa dei magistrati se la destra al governo ignora la Costituzione, trattati e convenzioni internazionali. Come i neofascisti Meloni e La Russa anche Salvini cita la Costituzione a sproposito. Non a caso vogliono cancellare l'indipendenza e l'autonomia della magistratura caposaldo della nostra Costituzione.

Solidarietà alla giudice Silvia Albano che è l'ennesimo bersaglio delle campagne di intimidazione della destra.