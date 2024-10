Prosegue la crescita e il radicamento della Protezione Civile Arcobaleno di San Salvo

“Nei giorni scorsi - affermano i responsabili dell’associazione - abbiamo acquistato un nuovo mezzo dotato di doppia cabina e cassone. Il nuovo veicolo potrà essere impegnato in vari scenari e risulterà molto utile per trasportare mezzi meccanici o attrezzature utili ad affrontare le emergenze come alluvioni, terremoti ma anche incendi. Grazie al prezioso lavoro dei nostri volontari nel corso del tempo, siamo riusciti a rinnovare il parco auto dell’associazione e chiudiamo così un cerchio iniziato quasi due anni fa.

Adesso - aggiungono dalla Protezione Civile Arcobaleno - le future risorse saranno investite nell’acquisto di attrezzature sempre utili ad affrontare e risolvere le emergenze a cui le comunità sempre più spesso sono chiamate a combattere. Ricordiamo inoltre che sono ancora aperte le iscrizioni all’associazione per l’anno 2024 con uno dei pochi requisiti richiesti la volontà di mettere del tempo a disposizione della collettività, per maggiori informazioni è possibile contattare il 3668313496”.