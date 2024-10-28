PARTECIPATO CONVEGNO A BOMBA SULLE AREE INTERNE D'ABRUZZO E MOLISE

SI E' TENUTO SABATO SCORSO, PRESSO LA SALA CONSILIARE DI BOMBA, UN PARTECIPATO CONVEGNO SULLE AREE INTERNE ORGANIZZATO DALLA RETE PER I CENSIMENTI ED IL RECUPERO DELLE RISORSE NEI COMUNI CHE SI SPOPOLANO, PATROCINATO DAL COMUNE OSPITANTE.
SI E' TRATTATO PRATICAMENTE DELL'EVENTO DI PRESENTAZIONE DELLA R.C.R.R. DOPO LA SUA COSTITUZIONE AVVENUTA NELLA SALA DEI GRUPPI DI MONTECITORIO LO SCORSO 15 LUGLIO ED HA VISTO PRESENZIARE: IL SINDACO DI BOMBA, RAFFAELE NASUTI, IL DELEGATO DELLA PROVINCIA DI CHIETI E SINDACO DI CASOLI, MASSIMO TIBERINI, IL CONSIGLIERE REGIONALE MEMBRO DEL C.R.A.M E SINDACO DI ROSELLO, ALESSIO MONACO, IL DELEGATO DI UNPLI ABRUZZO, CARLO D'ANGELO, IL DIRETTORE ANCI ABRUZZO, MASSIMO LUCIANI ED IL DIRETTORE NAZIONALE A.I.C.C.R.E. FABIO TRAVAGLINI.
HANNO RELAZIONATO: ORAZIO DI STEFANO, SOCIOLOGO COORDINATORE DELLA R.C.R.R.; ANIELLO SCAFETTA, AGRONOMO â€“ PRESIDENTE DI AGRINNOVA; FRANCESCO IZZI DI D&D PARTNERS; IRENE DE LAURENTIIS, PROJECT MANAGER; GIUSEPPE SOMMARIO, ANTROPOLOGO DOCENTE DI TURISMO DELLE RADICI; MARINELLA FIORITI, ASSESSORE COMUNALE DI BOMBA; GIULIANO RESCE, DOCENTE UNIMOL; MARIANNA MASTRONARDI, ARCHITETTO; CLAUDIO BRUNO, ENERGY MANAGER TITOLARE DI KAIROS; GUIDO PACE, AMMINISTRATORE SIMABROKER; RAFFAELE SPADANO, ANTROPOLOGO DELL'UNIVERSITA' D'ANNUNZIO.
I LAVORI SONO STATI CONCLUSI DA ROBERTA DI STEFANO, DOCENTE ALLA SAPIENZA, ALLA PRESENZA DEI SINDACI E DELEGATI DI SPINETE, CIVITANOVA DEL SANNIO, MAFALDA, PESCHE, PESCASSEROLI, TORREBRUNA, CASTIGLIONE MESSER MARINO, COLLEDIMEZZO, ROCCASCALEGNA, MONTEBELLO DEL SANNIO, MONTEFERRANTE, ATESSA E DOGLIOLA.