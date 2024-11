Fare squadra per sostenere le nostre comunità.

Dalla collaborazione tra il Lions Club San Salvo e il Lions Club Vasto New Century parte l'iniziativa "ZAINO SOSPESO".

Il Service mira a raccogliere e donare materiale di cancelleria alle famiglie che si trovano in un momento di difficoltà.

Unisciti a noi in questa importante raccolta di materiale scolastico e diffondi il calore della solidarietà.

I punti di raccolta per ora sono:

-San Salvo: Cartoleria il Papiro

-Vasto: Cartoleria C'art Creative

Nelle due cartolerie troverete la scatola raccoglitore Lions dello zaino sospeso.

Ogni piccola donazione conta e può fare una grande differenza