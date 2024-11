C'Ãˆ ANCHE LA GUARDIOLA

L'ex sindaco di Fresagrandinaria, Giovanni Di Stefano, ha indirizzato un' articolata missiva al suo successore Lino Giangiacomo, per chiedergli di stralciare (in caso di eventuali finanziamenti richiesti, di cui ha citato le delibere) una somma anche per contrada Guardiola.

Pubblichiamo il pdf della lettera, supponendo che l' amministratore, ora in minoranza, ma per trent'anni alla guida del Comune, sia stato sollecitato a sollecitare, a sua volta, l' Amministrazione in carica, segno evidente che lo stesso è ancora un punto di riferimento nella comunità locale.