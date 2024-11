Passeggiata urbana dalle tombe romane al cimitero ottocentesco di Vasto

Giovedì 14 novembre

Ore 15, davanti alla Cappella della Madonna del Soccorso (di fronte all’incrocio tra via Ciccarone e via Beato Angelo da Furci).

Torna il tradizionale appuntamento di Italia Nostra legato al ricordo dei defunti ed alla richiesta di riconoscimento del valore culturale dei cimiteri.

Si partirà dalla Madonna del Soccorso, in origine un monumento funerario romano, si passerà per i resti dell’altro edificio funerario antico in via Bosco, per terminare nel moderno cimitero percorrendo il monumentale viale incorniciato dai cipressi. Qui verranno ricordati alcuni momenti della storia vastese e d’Italia attraverso l’analisi delle tombe di alcuni personaggi e saranno ricostruite le fasi costruttive e di sviluppo del cimitero vastese.