SULL' EMERGENZA IDRICA E LA SICUREZZA STRADALE LA MINORANZA DI MONTEODORISIO ACCUSA

“A seguito delle bocciature, in consiglio comunale, delle mozioni da noi presentate, una concernente l’emergenza idrica, l’altra la sicurezza stradale dei residenti e dei conducenti dei mezzi di trasporto nel tratto di strada provinciale 174 (tra via Madonna delle Grazie e c.da Santa Lucia) e via San Berardino, ancora una volta, il Sindaco Catia Di Fabio e i suoi consiglieri hanno dimostrato di ignorare le esigenze reali della nostra comunità, visto che, come esposto in consiglio comunale, le nostre mozioni sono frutto di dialogo e confronto con i cittadini e sono state presentate fin da luglio (in piena emergenza idrica), ma inserite solo nel recente consiglio tra i punti all’ordine del giorno.

Per quanto riguarda l’emergenza idrica, la maggioranza ha respinto la mozione riguardante la possibilità di: adottare un “Piano per l’emergenza idrica” per far fronte a situazioni emergenziali che potrebbero verificarsi, con lo scopo di definire iniziative e provvedimenti che il comune potrà assumere nell’intento di evitare o mitigare possibili disagi dovuti a carenze nella distribuzione idrica, in rapporto alla tipologia dell’intervento ed alla gravità delle condizioni in atto; di verificare la possibilità di acquisto serbatoi per l’immagazzinamento idrico da installare in punti strategici e ben identificati; di farsi parte attiva nel contrasto al problema e redigere apposita ordinanza per il risparmio della risorsa idrica in cui la Polizia Municipale avrebbe avuto il compito di farne rispettare i contenuti sul territorio.

Stessa storia sulla mozione relativa alla sicurezza stradale. Nella mozione, abbiamo chiesto di aprire un tavolo di confronto con la Provincia per segnalare la situazione sulla sicurezza stradale dei residenti e dei conducenti di mezzi di trasporto nel tratto di strada Provinciale 174 (tra via Madonna delle Grazie e c.da Santa Lucia) e definire le modalità di intervento per la risoluzione, nonché di trovare le risorse immediatamente disponibili per installare sistemi di dissuasori fissi, dovutamente segnalati agli automobilisti come da normativa vigente, sul tratto stradale di via San Berardino, soprattutto su rettilinei con presenza di abitazioni in prossimità.

La maggioranza avrebbe potuto portare in Aula emendamenti, nonché proposte migliorative alle mozioni, invece, per quanto riguarda il problema viabilità, si sono giustificati con una pec inviata alla Provincia a cui è stato sottoposto il problema, ma nonostante la nostra sindaca sia consigliera provinciale di minoranza, non hanno saputo darci risposte certe sui tempi di realizzazione. Per quanto riguarda l’emergenza idrica, la risposta è stata che ad attuare un piano per le emergenze idriche deve pensarci la Sasi e che non sia compito dell’amministrazione comunale. In sintesi, prima dicono di condividere i temi, poi votano contro.