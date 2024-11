Negli ospedali della Asl 2 "Bollino rosa"

In occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, Fondazione Onda ETS promuove la quarta edizione dell'(H) Open Week dal 21 al 27 novembre 2024. L'obiettivo dell'iniziativa è incoraggiare le donne vittime di violenza a chiedere aiuto e ad avvicinarsi ai servizi antiviolenza offerti negli ospedali con "Bollino rosa" e nei centri specializzati.



Anche la Asl Lanciano Vasto Chieti aderisce all'iniziativa, offrendo gratuitamente servizi di consulenza e supporto per le donne, tra cui colloqui, info point dedicati, distribuzione di materiale informativo e incontri per sensibilizzare sulla violenza di genere. Questi servizi sono rivolti a tutte le donne interessate e puntano a favorire la consapevolezza e la prevenzione della violenza in tutte le sue forme: fisica, psicologica, verbale ed economica.



Fondazione Onda ETS assegna dal 2007 il riconoscimento del "Bollino rosa" agli ospedali che promuovono la salute femminile, offrendo percorsi dedicati alla prevenzione, diagnosi e cura delle principali patologie delle donne. L'iniziativa è realizzata con il patrocinio di Consiglio nazionale delle ricerche, Fondazione Libellula e DonnexStrada e con il contributo di numerosi partner istituzionali e aziendali.



Di seguito i dettagli sui servizi offerti dalla Asl Lanciano Vasto Chieti, con informazioni su date, orari e modalità di prenotazione. Le informazioni relative alle altre strutture in tutta Italia sono disponibili sul sito dei Bollini rosa





Ospedale di Chieti

Via dei vestini, snc - Chieti



Tipologia di servizio: Altre attività

Data: 21/11/2024 - 22/11/2024 - 23/11/2024 - 24/11/2024 - 25/11/2024 - 26/11/2024 - 27/11/2024

Specificare di cosa si tratta: Spazio espositivo con disponibilità di materiale informativo

Ulteriori Informazioni: Disponibilità di materiale informativo presso la sala d'attesa del pronto soccorso ostetrico ginecologico

Orario mattina: 10:00 - 12:00

Luogo / Sede: Ospedale di Chieti livello 12 nodo B-C, sala d’attesa del pronto soccorso ostetrico ginecologico

Prenotazione obbligatoria: No



Tipologia di servizio: Altre attività

Data: 21/11/2024

Specificare di cosa si tratta: Info point

Ulteriori Informazioni: Info point sul percorso sulla violenza di genere adottato dal pronto soccorso di Chieti. Chiedere della dott.ssa Masciantonio o dello staff formato sulla tematica

Orario mattina: 08:00 - 09:00

Luogo / Sede: Stanza dedicata nel pronto soccorso dell'ospedale di Chieti

Prenotazione obbligatoria: No



Tipologia di servizio: Altre attività

Data: 25/11/2024

Specificare di cosa si tratta: Spazio informativo a cura del personale ostetrico con distribuzione di materiale

Orario mattina: 10:00 - 12:00

Luogo / Sede: Ospedale di Chieti livello 12 nodo B-C, sala d’attesa del pronto soccorso ostetrico ginecologico

Prenotazione obbligatoria: No



Tipologia di servizio: Visite/Consulenze/Colloqui in presenza

Data: 25/11/2024

Tipologia: Sportello di ascolto

Ulteriori Informazioni: Colloquio con psichiatra e ostetrica

Orario pomeriggio: 15:00 - 18:00

Luogo / Sede: Sala meeting livello 12 AB - Ospedale di Chieti

Prenotazione obbligatoria: Si

Numero di telefono / indirizzo e-mail a cui prenotarsi: clinicaostetricafrontoffice@asl2abruzzo.it



Ospedale "Floraspe Renzetti" Lanciano

Via del Mare, 1 - Lanciano (Chieti)



Tipologia di servizio: Consulenze/colloqui telefonici

Data: 21/11/2024

Tipologia: Colloquio con la psicologa

Ulteriori Informazioni: Il numero telefonico corrisponde alla segreteria del centro di salute mentale che poi passerà la telefonata alla psicologa

Orario mattina: 10:00 - 12:00

Numero di telefono da chiamare il giorno del colloquio: 0872.706622

Prenotazione obbligatoria: No



Tipologia di servizio: Visite/Consulenze/Colloqui in presenza

Data: 21/11/2024

Tipologia: Consulenza sociale con l’assistente sociale

Ulteriori Informazioni: Per informazioni: 0872.706386 mariangela.capuzzi@asl2abruzzo.it

Orario mattina: 09:00 - 11:00

Luogo / Sede: Direzione medica ospedale “Floraspe Renzetti” Lanciano – piano terra

Prenotazione obbligatoria: No



Tipologia di servizio: Visite/Consulenze/Colloqui in presenza

Data: 21/11/2024 - 26/11/2024

Tipologia: Colloquio con la psicologa

Ulteriori Informazioni: Psicologa del centro antiviolenza Donn.è

Orario mattina: 09:00 - 12:00

Luogo / Sede: Ospedale “Floraspe Renzetti” 1 piano pal. 16 Cittadella del volontariato

Prenotazione obbligatoria: No



Tipologia di servizio: Esami

Data: 21/11/2024 - 26/11/2024

Tipologia: Tampone vaginale per germi comuni - Micoplasma, Clamydia

Orario mattina: 08:30 - 09:30

Luogo / Sede: Ambulatorio unità operativa complessa ginecologia e ostetricia – Lanciano – primo piano ingresso 3

Prenotazione obbligatoria: Si

Numero di telefono / indirizzo e-mail a cui prenotarsi: 0872.706621 dalle 12.30 alle 13.30



Tipologia di servizio: Esami

Data: 21/11/2024 - 26/11/2024

Tipologia: PAP Test

Orario mattina: 09:30 - 10:30

Luogo / Sede: Ambulatorio unità operativa complessa ginecologia e ostetricia – Lanciano – primo piano ingresso 3

Prenotazione obbligatoria: Si

Numero di telefono / indirizzo e-mail a cui prenotarsi: 0872.706621 dalle 12.30 alle 13.30



Tipologia di servizio: Consulenze/colloqui telefonici

Data: 21/11/2024 - 22/11/2024 - 25/11/2024 - 26/11/2024

Tipologia: Servizi di informazione e consulenza telefonica

Ulteriori Informazioni: Sportello senza violenza Donn.è

Orario mattina: 09:00 - 12:00

Numero di telefono da chiamare il giorno del colloquio: 351.5118474

Prenotazione obbligatoria: No



Tipologia di servizio: Altre attività

Data: 21/11/2024 - 22/11/2024 - 23/11/2024 - 24/11/2024 - 25/11/2024 - 26/11/2024 - 27/11/2024

Specificare di cosa si tratta: Punto espositivo con materiale informativo

Orario mattina: 10:00 - 12:00

Luogo / Sede: Primo piano area ambulatoriale e sala d'attesa pronto soccorso ospedale

Prenotazione obbligatoria: No



Tipologia di servizio: Visite/Consulenze/Colloqui in presenza

Data: 22/11/2024 - 26/11/2024

Tipologia: Visita Ginecologica

Orario pomeriggio: 14:30 - 19:00

Luogo / Sede: Poliambulatorio ospedale Renzetti – edificio 21 – piano terra – ambulatorio ginecologia

Prenotazione obbligatoria: Si

Numero di telefono / indirizzo e-mail a cui prenotarsi: 0872.706621 - dalle 12.30 alle 13.30 / 0872.706548



Tipologia di servizio: Esami

Data: 22/11/2024 - 26/11/2024

Tipologia: Ecografia ginecologica

Orario pomeriggio: 14:30 - 19:00

Luogo / Sede: Poliambulatorio Ospedale Renzetti – Edificio 21 – Piano Terra – Ambulatorio Ginecologia

Prenotazione obbligatoria: Si

Numero di telefono / indirizzo e-mail a cui prenotarsi: 0872.706621 dalle 12.30 alle 13.30 / 0872.706548



Tipologia di servizio: Consulenze/colloqui telefonici

Data: 23/11/2024

Tipologia: Colloquio con la psicologa

Ulteriori Informazioni: Il numero telefonico corrisponde alla segreteria del centro di salute mentale che poi passerà la telefonata alla psicologa

Orario mattina: 09:30 - 11:30

Numero di telefono da chiamare il giorno del colloquio: 0872.706622

Prenotazione obbligatoria: No



Tipologia di servizio: Conferenza/convegno in presenza

Data: 23/11/2024

Titolo: La multidisciplinarietà nella presa in carico delle vittime di violenza: dalla teoria alla pratica

Ulteriori Informazioni: Programma: L'accoglienza delle vittime di violenza in pronto soccorso: il punto di vista dell'infermiere di triage, del medico di pronto soccorso, del ginecologo e del patologo clinico; la presa in carico psicosociale del minore vittima di violenza; il parere del pediatra; discussione

Orario mattina: 08:30 - 11:30

Luogo / Sede: Aula multimediale ex scuola infermieri ospedale di Lanciano

Prenotazione obbligatoria: No



Tipologia di servizio: Conferenza/convegno in presenza

Data: 23/11/2024

Titolo: Aperitivo in Rosa - Lettura monologo sulla violenza

Ulteriori Informazioni: Dedicato a tutto il personale femminile dell'ospedale "Floraspe Renzetti". Iniziativa a cura delle operatrici del centro antiviolenza, delle case rifugio e delle associazioni presenti sul territorio frentano. "APEROSATI CON NOI"

Orario mattina: 12:00 - 13:00

Luogo / Sede: Aula multimediale ex scuola infermieri ospedale di Lanciano

Prenotazione obbligatoria: No



Tipologia di servizio: Visite/Consulenze/Colloqui in presenza

Data: 25/11/2024 - 27/11/2024

Tipologia: Visita Ginecologica

Orario mattina: 08:30 - 13:00

Luogo / Sede: Poliambulatorio ospedale Renzetti – edificio 21 – piano terra – ambulatorio ginecologia

Prenotazione obbligatoria: Si

Numero di telefono / indirizzo e-mail a cui prenotarsi: 0872.706621 - dalle 12.30 alle 13.30 / 0872.706548



Tipologia di servizio: Esami

Data: 25/11/2024

Tipologia: Colposcopia, vulvoscopia

Orario mattina: 08:30 - 10:30

Luogo / Sede: Ambulatorio unità operativa complessa ginecologia e ostetricia – Lanciano – primo piano ingresso 3

Prenotazione obbligatoria: Si

Numero di telefono / indirizzo e-mail a cui prenotarsi: 0872.706621 dalle 12.30 alle 13.30



Tipologia di servizio: Esami

Data: 25/11/2024 - 27/11/2024

Tipologia: Ecografia ginecologica

Orario mattina: 08:30 - 13:00

Luogo / Sede: Poliambulatorio ospedale "Floraspe Renzetti" – edificio 21 – piano terra – ambulatorio ginecologia

Prenotazione obbligatoria: Si

Numero di telefono / indirizzo e-mail a cui prenotarsi: 0872.706621 dalle 12.30 alle 13.30 / 0872.706548



Tipologia di servizio: Visite/Consulenze/Colloqui in presenza

Data: 26/11/2024

Tipologia: Consulenza sociale con l’assistente sociale

Ulteriori Informazioni: Per informazioni: 0872.706386 mariangela.capuzzi@asl2abruzzo.it

Orario mattina: 09:00 - 12:00

Luogo / Sede: Direzione medica ospedale “Floraspe Renzetti” Lanciano – piano terra

Prenotazione obbligatoria: No

Ospedale "Gaetano Bernabeo" Ortona

Contrada Santa Liberata - Ortona (Chieti)



Tipologia di servizio: Consulenze/colloqui telefonici

Data: 21/11/2024 - 22/11/2024 - 25/11/2024 - 26/11/2024

Tipologia: Servizi di informazione e consulenza telefonica con il personale del centro antiviolenza

Orario mattina: 09:00 - 12:00

Numero di telefono da chiamare il giorno del colloquio: 351.5118474

Prenotazione obbligatoria: No



Ospedale "San Pio da Pietrelcina" Vasto

Via San Camillo De Lellis - Vasto (Chieti)



Tipologia di servizio: Altre attività

Data: 21/11/2024 - 22/11/2024 - 23/11/2024 - 24/11/2024 - 25/11/2024 - 26/11/2024 - 27/11/2024

Specificare di cosa si tratta: Spazio espositivo con disponibilità di materiale informativo

Ulteriori Informazioni: Disponibilità di materiale informativo

Orario mattina: 10:00 - 12:00

Luogo / Sede: Ospedale di Vasto quarto piano ingresso del reparto di ostetricia e ginecologia

Prenotazione obbligatoria: No



Tipologia di servizio: incontro e contatto telefonico con le ostetriche, assistenti sociali e personale Donnattiva

Il 21 novembre 2024 dalle ore 9 alle ore 12 nella sala di accoglienza del reparto di ostetricia e ginecologia di Vasto (zona ambulatoriale) sarà allestito uno spazio, ad accesso diretto, con la presenza delle ostetriche ospedaliere dell'ospedale di Vasto e personale del centro antiviolenza Donnattiva di Vasto.

Sarà attivato un contatto telefonico dalle ore 9 alle 12 con le assistenti sociali ospedaliere chiamando il numero 0873.308403 e con le operatrici di Donnattiva al numero 340.4781691 attivo 24 ore su (anche tramite VhatsApp).

Sono stati affissi manifesti con il numero antiviolenza 1522 in punti strategici dell'ospedale di Vasto.

Sarà allestito un punto informativo all'esterno dell'ospedale con personale ostetrico e e di Donnattiva per la distribuzione di materiale informativo sull'argomento.

Tipologia di servizio: Conferenza/convegno in presenza

Data: 21/11/2024

Titolo: La donna senza violenza

Ulteriori Informazioni: Saranno presenti psicologhe, ostetriche, assistenti sociali, centro antiviolenza di Vasto. Se qualcuno ne avesse necessità potrà avvicinare il personale in maniera riservata per richiedere un colloquio

Orario mattina: 10:00 - 12:00

Luogo / Sede: 4° piano Ostetricia

Prenotazione obbligatoria: No



Tipologia di servizio: Altre attività

Data: 21/11/2024

Specificare di cosa si tratta: Info point, distribuzione materiale

Ulteriori Informazioni: Saranno presenti diverse figure professionali

Orario mattina: 10:00 - 12:00

Luogo / Sede: Reparto ostetricia 4° piano

Prenotazione obbligatoria: No