Il pizzaiolo pescarese Stefano Di Tommaso in gara al Campionato Mondiale Pizza DOC di Paestum

Tutti gli occhi sono puntati sulla città storica di Paestum, dove si sta svolgendo la 10ª edizione del Campionato Mondiale Pizza DOC. L’evento, che ha richiamato pizzaioli da tutto il mondo, celebra l'arte della pizza in tutte le sue sfaccettature. Tra i partecipanti di quest'anno c'è anche Stefano Di Tommaso, pizzaiolo di Pescara, che sta rappresentando con orgoglio l'Abruzzo e la tradizione italiana.

Nelle foto scattate durante la competizione, Stefano Di Tommaso è ritratto mentre presenta le sue creazioni, frutto di anni di esperienza e passione per la pizza. La sua attenzione ai dettagli e la scelta di ingredienti freschi e di qualità sono stati molto apprezzati dai presenti.

"Partecipare a una competizione così prestigiosa è un sogno che si avvera," ha dichiarato Di Tommaso. "Essere qui a Paestum è già un onore e sono felice di portare la mia passione su un palcoscenico internazionale."

Giovedì sarà il giorno decisivo, quando si sapranno i risultati finali della competizione. Fino ad allora, il pizzaiolo pescarese rimane concentrato e fiducioso. L'evento, organizzato dall'Accademia Nazionale Pizza DOC, offre ai partecipanti una piattaforma unica per mostrare la loro abilità e creatività nel mondo della pizza.

Paestum, con il suo patrimonio culturale e la sua bellezza senza tempo, è lo scenario perfetto per celebrare la tradizione gastronomica italiana. In gara sono state presentate diverse tipologie di pizze, dalle classiche napoletane alle più innovative, esaltando la versatilità di questo piatto amato in tutto il mondo.



Con il verdetto finale atteso per giovedì, non ci resta che fare un grande in bocca al lupo a Stefano Di Tommaso, che ha già reso Pescara e l'Abruzzo fieri del suo impegno. Indipendentemente dal risultato, la sua partecipazione a un evento di questa portata è un riconoscimento importante del suo talento e della sua dedizione all'arte della pizza.