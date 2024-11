PARTE LA CAMPAGNA ABBONAMENTI PER IL TEATRO ROSSETTI

Venerdì 15 novembre prende il via la Campagna Abbonamenti per le Stagioni Concertistica e di Prosa del Teatro Rossetti di Vasto. A partire dalle ore 10:00 si potranno effettuare gli abbonamenti sia online che in presenza presso la sede di Do It Yourself che rimarrà aperta le settimane seguenti

il Lunedì e il Giovedì ore 10:00 -13:00 / 15:00-18:00

La Stagione Concertistica, che partirà il Primo Dicembre, avrà presenze illustri provenienti da tutto il mondo si alterneranno sullo storico palco del Teatro Rossetti e, come da tradizione consolidata, tanti saranno i linguaggi della musica proposti: dal rinascimento alla musica contemporanea, dal grande jazz internazionale al flamenco e alla world music. Altrettanto affascinante sarà la Stagione di Prosa sia per gli artisti proposti sia per i temi che saranno trattati. L’ultimo appuntamento, sarà uno spettacolo fuori abbonamento riservato esclusivamente ad un pubblico femminile.

Le modalità per gli abbonamenti si troveranno sul sito del teatro: www.teatrorossetti.it e sul sito di Do It Yourself: www.diyticket.it - per informazioni e acquisto abbonamenti si può telefonare al numero gratuito 060406 oppure raggiungere la sede di Do It Yourself in Via Alfieri, 35 (4°piano) Vasto, il lunedì e il giovedì (ore 10-13/15-18).

«Siamo orgogliosi di offrire al territorio un’altra stagione teatrale di grande livello – sottolineano il sindaco Francesco Menna e l’assessore alla Cultura Nicola Della Gatta - ogni anno cerchiamo di alzare l’asticella. Quella che sta per partire sarà una stagione variegata, di assoluto livello, che attesta ancora una volta l’importanza del teatro nella vita culturale e sociale della città. Siamo in presenza, dunque, di un distretto culturale vivo che offre, spettacoli e concerti riuscendo nell’intento di allargare l’offerta ad un pubblico sempre più eterogeneo».

«Ringraziamo gli abbonati e i tanti spettatori - ha concluso Annamaria Di Paolo presidente del Polo Culturale della Città del Vasto - ormai affezionati che riempiono il nostro teatro e mi auguro che anche quest’anno si registri la partecipazione di tanti giovani del nostro territorio e cresca il grado consapevolezza culturale. Buona stagione!».