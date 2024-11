IL RETTORE DELL'UNIVERSITÃ€ 'D'ANNUNZIO' VISITA LE SEDI DI CONFARTIGIANATO CHIETI L'AQUILA

Visita del rettore dell'Università degli Studi "G. d'Annunzio" di Chieti Pescara, Liborio Stuppia, alla Confartigianato Imprese Chieti L'Aquila. Al centro del confronto varie tematiche, tra cui la possibilità di avviare percorsi formativi in sinergia, il digitale, il supporto al tessuto produttivo locale e iniziative per rivitalizzare il centro storico di Chieti. Accolto dal presidente di Confartigianato Chieti L'Aquila, Camillo Saraullo, dal direttore generale, Daniele Giangiulli, e dal Consiglio direttivo, il rettore ha visitato prima la sede di Chieti di Confartigianato e poi quella di Academy ForMe, scuola di formazione dell'associazione.

Tra i progetti discussi per le attività formative in sinergia con l'ateneo, è emerso un particolare interesse verso le figure professionali difficili da reperire, un problema che oggi affligge molte imprese in cerca di risorse qualificate. Ulteriori temi del confronto hanno riguardato il supporto dell’università al tessuto produttivo locale, anche attraverso possibili sinergie con le imprese, e la promozione di iniziative comuni per la valorizzazione e la rivitalizzazione del centro cittadino.

"E' stato per noi un onore poter ospitare il magnifico rettore Liborio Stuppia nelle nostre sedi - afferma il presidente di Confartigianato Chieti L'Aquila, Camillo Saraullo - E' la prima volta che un rettore dell'Università 'd'Annunzio' visita la nostra associazione: un importante segnale di attenzione non solo verso Confartigianato, ma anche e soprattutto verso il mondo che rappresentiamo. L'incontro ha consentito di gettare le basi per iniziative concrete al servizio delle imprese e delle nuove generazioni, con l’obiettivo di accorciare le distanze tra mondo accademico e sistema produttivo. A partire dai temi affrontati, siamo pronti a intraprendere una collaborazione proficua e a fornire il nostro supporto per le attività che verranno poste in essere".