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SCONFITTO IN SECONDO GRADO IL CONSORZIO DI BONIFICA CHIETI - PESCARA

NOSTRA INTERVISTA AL PRESIDENTE DEL COMITATO GABRIELE TROVARELLI

AttualitÃ 
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GABRIELE TROVARELLI, PRESIDENTE DEL COMITATO  BONIFICA SOSTENIBILE, HA IMPUGNATO UNA CARTELLA EMESSA DAL CONSORZIO DI BONIFICA CHIETI - PESCARA E LA COMMISSIONE DI GIUSTIZIA DI SECONDO GRADO GLI HA DATO RAGIONE DICHIARANDO LA RICHIESTA DI PAGAMENTO ILLEGITTIMA. 

IN QUESTA VIDEO INTERVISTA VENGONO SPIEGATE LE MOTIVAZIONI DELLA SENTENZA DALLO STESSO TROVARELLI, ASSISTITO DALL'AVVOCATO FRANCESCO FEBBO, NOTO ANCHE PER AVER SALVATO (AL MOMENTO) CIRCA 500 CERVI DALL' ORDINE DI ABBATTIMENTO DELLA REGIONE, OTTENENDO LA SOSPENSIVA DIRETTAMENTE DAL CONSIGLIO DI STATO. 

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