Alla scoperta dei borghi di Francia in moto

In occasione del “Trofeo Internazionale Borghi In Moto 2025”, in maggio 2025, attraverserò la Francia in moto, un viaggio che mi porterà a scoprire 38 borghi, 5.300 chilometri in circa 30 giorni, unendo storia, cultura e sapori locali in un'esperienza unica.



Partenza il 5 maggio, inizierò da Pérouges, nell'Alvernia-Rodano-Alpi, dove le strade acciottolate e le case in pietra mi trasporteranno nel passato. Da lì, mi sposterò verso Oingt, tra le colline del Beaujolais, per immergermi nella tradizione vinicola locale.



Proseguirò poi nella Nuova Aquitania, dove mi aspettano borghi come Ségur-le-Château, con la sua quiete e le sue case a graticcio, e Aubeterre-sur-Dronne, famosa per la chiesa monolitica scavata nella roccia. Raggiungerò Saint-Jean-de-Côle, con la sua chiesa romanica e i suoi vicoli pittoreschi, e mi fermerò a Brouage, un porto fortificato ricco di storia.



Sulla costa Atlantica, visiterò Talmont-sur-Gironde, con la sua chiesa romanica che domina il mare, e Mornac-sur-Seudre, noto per le saline e le botteghe artigianali. Non mancherò l’isola di Ré, esplorando Ars-en-Ré e La Flotte, borghi che mescolano bellezza naturale e tradizioni gastronomiche.



Dirigendomi verso i Paesi della Loira, raggiungerò Vouvant, un borgo fortificato intriso di leggende. Esplorerò poi la Valle della Loira, con i suoi magnifici villaggi: Fontevraud-l'Abbaye, Candes-Saint-Martin, Crissay-sur-Manse e Montsoreau, dove abbazie e castelli raccontano secoli di storia.



Arrivato in Bretagna, scoprirò Rochefort-en-Terre, famoso per i suoi giardini fioriti, e i borghi di Locronan e Moncontour, dove il granito e le fortificazioni creano un'atmosfera unica. Visiterò anche Saint-Suliac, un villaggio di pescatori sulle rive della Rance.



La Normandia mi accoglierà con borghi come Barfleur, noto per il suo porto storico, e Beuvron-en-Auge e Blangy-le-Château, immersi nella tradizione delle case a graticcio. Mi fermerò anche a Veules-les-Roses, dove potrò passeggiare lungo il fiume più piccolo di Francia.



Nel nord, visiterò Gerberoy, il "villaggio delle rose", prima di dirigermi verso l'Île-de-France per esplorare La Roche-Guyon, con il suo castello e la sua posizione ai piedi di una falesia. Tornando in Normandia, visiterò Lyons-la-Forêt, famoso per i mercati pittoreschi.



Ritornando nella Valle della Loira, scoprirò Yèvre-le-Châtel, Lavardin, Montrésor e Sancerre, tra castelli medievali e vigneti mozzafiato. Da lì, proseguirò verso Apremont-sur-Allier, un borgo circondato da giardini incantati.



In Borgogna-Franca Contea, visiterò borghi come Pesmes e Châteauneuf-en-Auxois, dove le tradizioni culinarie e i panorami delle colline mi lasceranno senza fiato.



Il viaggio si concluderà in Alsazia, tra villaggi da fiaba come Eguisheim, Mittelbergheim, Bergheim, Riquewihr e Hunawihr, immersi nei vigneti e circondati da un’atmosfera unica.



Il Viaggio in Moto

In ogni chilometro sentirò il cambiamento del paesaggio: l'odore del mare, il profumo dei boschi, il calore dei campi. Le strade francesi, curate e spesso solitarie, saranno il mio compagno perfetto in questa avventura, dove ogni curva e ogni borgo sarà una nuova scoperta. Non vedo l’ora di partire, con il rombo della moto che si mescola ai suoni della natura. ?️





