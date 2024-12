SAN SALVO È UNA CITTA’ ANCORA SICURA??

È divenuta ormai una naturale consuetudine il continuo susseguirsi di comunicati stampa da parte dell’amministrazione comunale, dedicati a feste, festicciole, commemorazioni, ricorrenze e inaugurazioni.

Ma mentre i nostri rappresentanti si dedicano a selfie e tagli di nastri, la nostra San Salvo vive una quotidianità ben diversa da quella raccontata.

Non possiamo più accettare questa disconnessione tra la realtà e la narrazione promossa dal nostro comune.

I problemi che la città affronta quotidianamente sono ben noti a tutti:

strade dissestate e poco illuminate (spesso anche al buio), servizi pubblici carenti, scarsa programmazione nei lavori, mancanza di sostegno per le fasce più vulnerabili, un centro storico ormai terra di nessuno, sempre più vuoto e teatro di scorribande di bici elettriche che sfrecciano ad alta velocità in ogni senso di marcia, senza alcun rispetto per i pedoni.

Da ultimo ma non per ultimo, il grave problema dei FURTI in città.

Negli ultimi mesi, stiamo assistendo ad un preoccupante aumento di furti in appartamento e furti di auto, che vanno ad aggiungersi ai diversi atti vandalici riscontrati nella nostra amata città.

Questa situazione suscita grande inquietudine tra i nostri concittadini, che si sentono sempre più vulnerabili ed insicuri nel proprio ambiente quotidiano.

I recenti episodi di furti, nelle aree residenziali, commerciali, industriali ed anche agricole evidenziano un trend allarmante che non può essere sottovalutato.

La mancanza di sicurezza colpisce non solo i proprietari di attività e le famiglie, ma anche la vita sociale e l’economia locale, creando un clima di paura e sfiducia.

Invece di affrontare queste sfide, l’amministrazione comunale continua a promuovere eventi superficiali che non portano alcun beneficio reale ai cittadini.

Chiediamo a tutti i membri della comunità di “alzare la voce” e pretendere un cambio di rotta.

È tempo di passare dalle parole ai fatti e dare un’alta priorità ad una gestione seria e responsabile delle risorse, accompagnata da un dialogo aperto con i cittadini che aiuti a comprendere le loro preoccupazioni e collaborare nella creazione di un ambiente più sicuro, per costruire insieme una città migliore, invece di una mera vetrina di eventi.

Non possiamo permettere che la nostra San Salvo sia ridotta a un palcoscenico per la propaganda.

Non è più tempo di campagna elettorale, è giunto il momento di rimboccarsi le maniche e lavorare per affrontare i veri problemi della nostra comunità.

Chiediamo quindi all’amministrazione comunale di intervenire con urgenza per ripristinare e garantire la sicurezza nella nostra città.

È fondamentale potenziare la presenza delle forze dell'ordine, (promessa fatta e mai mantenuta da questa “destra” in ogni campagna elettorale) e visto che ad oggi, la Destra è al governo in tutta la filiera, da San Salvo fino a Bruxelles, sarebbe il caso di rimpatriare tutte le forze dell’ordine mandate a bivaccare in Albania,

(a nostre spese) utilizzando quelle risorse per attivare dei presidi di sicurezza nelle nostre città, San Salvo compresa.

Inoltre sarebbe il caso di implementare misure di videosorveglianza e avviare programmi di prevenzione del crimine.

Continuando a nascondere la polvere sotto il tappeto, riducendo come al solito il tutto ad episodi isolati e sporadici, non si ottiene alcun risultato se non quello di un crescente clima omertoso ma soprattutto un atteggiamento egoistico anziché di collaborazione da parte dei cittadini.

Invitiamo dunque tutti i cittadini a rimanere vigili e a segnalare comportamenti sospetti alle Forze dell’Ordine, contribuendo così a costruire una comunità più forte e unita, riconsegnando a San Salvo quella storia di Città aperta, libera, solidale, inclusiva, ma soprattutto sicura!

Insieme, possiamo e dobbiamo pretendere un’amministrazione più attenta, responsabile e garante della sicurezza della nostra città.