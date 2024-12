Muore nello scontro tra due auto, l'incidente sulla Trignina

Un 90enne residente in Svizzera, originario di Cupello, è la vittima del tragico incidente stradale avvenuto nella serata di domenica sulla Trignina, nel tratto sansalvese dell'arteria statale.

A scontrarsi sono state una Opel Astra e una Mitsubishi Outlander.

Nell'impatto tra i due mezzi sono rimaste coinvolte tre persone. Per N.R. sono risultati vani i soccorsi. L'uomo, che era in una delle auto al fianco del figlio alla guida, è deceduto poco dopo il ricovero all'Ospedale “San Pio da Pietrelcina” di Vasto.