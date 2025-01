Residenti in crescita a San Salvo

Tempo di bilanci in ambito demografico a San Salvo: secondo i dati ufficiali la popolazione residente è aumentata, passando dai 20.163 abitanti del 2023 ai 20.241 del 31

dicembre 2024, registrando un incremento netto di 78 unità.

"Questo risultato positivo - si legge in una nota diramata dall'Ufficio Stampa del Comune - è stato raggiunto nonostante un saldo naturale negativo: i nuovi nati nel corso dell’anno sono stati 145, mentre i decessi hanno toccato quota 186, con un saldo di -41. Tuttavia, il movimento migratorio ha compensato ampiamente questa tendenza. San Salvo ha accolto 635 nuovi residenti, mentre 516 persone hanno scelto di trasferirsi altrove, generando un saldo migratorio positivo di 119 unità.

Anche la vita sociale e culturale ha mostrato segnali di vitalità, come dimostrano i 53 matrimoni celebrati durante l’anno: 22 con rito civile e 31 con rito religioso".

Il sindaco di San Salvo, Emanuela De Nicolis, ha espresso soddisfazione per questi dati: “San Salvo è un esempio di come una città possa crescere grazie ai suoi servizi di qualità, alla sua capacità di accoglienza e alla sua vivacità economica. Continueremo a investire nello sviluppo del territorio e nel miglioramento della qualità della vita per tutti i cittadini”.

Parole di soddisfazione sono state espresse anche dall’assessore all’Anagrafe Carla Esposito: “L’incremento della popolazione - sottolinea - dimostra che stiamo lavorando nella giusta direzione per rendere la nostra città un luogo dove vivere e crescere”.