Il Rettore dell'UniversitÃ  "D'Annunzio" di Chieti-Pescara: Visione e Progetti per il Futuro

L'Università "Gabriele D'Annunzio" di Chieti-Pescara si sta preparando a una nuova fase di crescita, puntando su innovazione, sostenibilità e un forte legame con il territorio. Il Rettore, prof. Liborio Stuppia, sottolinea come l’ateneo stia sviluppando tre pilastri fondamentali: internazionalizzazione, digitalizzazione e ricerca interdisciplinare, con l’obiettivo di formare studenti pronti a rispondere alle sfide globali.

La sostenibilità è al centro della strategia dell’Università, che ha avviato numerosi progetti per ridurre l’impatto ambientale delle sue strutture e promuovere corsi incentrati sull’economia circolare e la gestione delle risorse naturali. In parallelo, l’ateneo sta intensificando la collaborazione con le istituzioni locali e le aziende, per stimolare lo sviluppo economico e favorire l'innovazione tecnologica.

L’università punta anche a rafforzare la mobilità internazionale, offrendo opportunità di scambio e stage all'estero per i suoi studenti, mentre investe nella ricerca nelle aree emergenti come l’intelligenza artificiale e la biotecnologia. In un contesto globale in rapido cambiamento, l'Università "D'Annunzio" si prepara a mantenere la sua eccellenza, contribuendo alla formazione di giovani professionisti e ricercatori capaci di affrontare le sfide future.