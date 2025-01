Vertenza Cisalfa: lâ€™intervento dellâ€™assessore regionale Tiziana Magnacca a favore dei lavoratori

La vertenza che coinvolge i lavoratori della Cisalfa Sport, uno dei principali brand nel settore degli articoli sportivi, ha visto l’intervento dell’assessore regionale , Tiziana Magnacca. La disputa, nata a causa di problematiche legate alla gestione delle risorse umane e alle condizioni lavorative, aveva sollevato preoccupazioni riguardo alla tutela dei diritti dei dipendenti e alla sicurezza occupazionale.

L’assessore Magnacca ha preso ufficialmente posizione, confermando l’impegno della Regione Abruzzo nel cercare soluzioni che possano garantire il rispetto dei diritti dei lavoratori e allo stesso tempo favorire il rilancio dell’azienda. La Cisalfa, pur affrontando difficoltà, resta un polo di occupazione fondamentale per il territorio abruzzese.

«Siamo al fianco dei lavoratori in questo momento difficile», ha dichiarato Magnacca. «Il nostro obiettivo è trovare un equilibrio che salvaguardi la dignità del lavoro e la stabilità occupazionale. Abbiamo avviato un dialogo con tutte le parti coinvolte e continueremo a monitorare da vicino la situazione per individuare soluzioni concrete», ha aggiunto l’assessore.

In particolare, Magnacca ha ribadito che la Regione Abruzzo, metterà a disposizione tutte le risorse necessarie per sostenere la mediazione tra i lavoratori e l’azienda. L’obiettivo è evitare soluzioni drastiche, come i licenziamenti, e favorire percorsi di riconversione e sviluppo che possano essere condivisi con i sindacati e che garantiscano la continuità occupazionale.

La vertenza ha suscitato grande attenzione nelle istituzioni locali, nelle forze politiche e nelle organizzazioni sindacali, tutte impegnate a preservare i posti di lavoro e a promuovere politiche industriali che possano conciliare le esigenze aziendali con quelle sociali. In questo contesto, l’intervento dell’assessore Magnacca si inserisce come un passo importante per risolvere la crisi, mettendo al centro il benessere dei lavoratori e la solidità delle imprese del territorio.

L'azione della Regione si colloca all’interno di una più ampia strategia di rilancio economico per l’Abruzzo, con l’obiettivo di favorire una ripresa sostenibile dopo gli effetti della pandemia e garantire il futuro dei posti di lavoro locali.