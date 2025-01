Menna interviene sull'atteggiamento della minoranza in consiglio comunale: "Un aiuto alla maggioranza che non puÃ² passare inosservato"

Una presa di posizione forte e decisa quella di Osvaldo Menna, presidente del Circolo "Avanti Pertini" di San Salvo, che ha commentato con durezza l'atteggiamento della minoranza durante l'ultimo consiglio comunale. In una dichiarazione pubblica, Menna ha criticato la decisione di alcuni esponenti dell’opposizione di non abbandonare l'aula durante le delicate discussioni che si sono svolte tra la maggioranza e l'opposizione. Un gesto che, secondo Menna, è stato interpretato come un vero e proprio "sostegno" al governo cittadino, piuttosto che una forma di contrasto alle politiche in discussione.

"Quello che è accaduto in consiglio comunale non può essere ignorato. È difficile pensare che la minoranza abbia deciso di non abbandonare l’aula semplicemente per senso civico o per un atto di responsabilità. Piuttosto, è stato un gesto che ha dato di fatto manforte alla maggioranza, in un momento in cui le forze di opposizione avrebbero dovuto dimostrare una fermezza politica", ha dichiarato Menna.

Il presidente del Circolo "Avanti Pertini" ha sottolineato come il ruolo di un’opposizione democratica sia fondamentale per il controllo dell'operato amministrativo, e che "non abbandonare l'aula" durante la discussione su temi controversi non rappresenta una forma di lotta politica, ma piuttosto una scelta che, nei fatti, ha ridotto il peso dell’opposizione.

"Abbiamo assistito ad una mancata opposizione che, a nostro avviso, non è stata in grado di rappresentare realmente le istanze della cittadinanza. La minoranza ha avuto l'opportunità di mettere in difficoltà la maggioranza, ma ha scelto di non farlo. Questo gesto non deve passare sotto silenzio, perché è un segno di discontinuità con quella che dovrebbe essere una vera opposizione politica."

Con queste parole, Menna ha sottolineato la responsabilità dei cittadini nel giudicare le scelte politiche e comportamentali dei loro rappresentanti, indicando una fiducia nel fatto che saranno loro, in ultima analisi, a determinare il futuro politico di San Salvo.