Furto d'auto a San Salvo: rubata Jeep Renegade in pieno centro, Aumento dell'attivitÃ  criminale nella zona

Nella scorsa notte, un altro furto d'auto ha scosso il centro di San Salvo. Una Jeep Renegade, di proprietà di un noto commerciante locale, è stata rubata da un parcheggio nelle vicinanze di via Roma. Il proprietario ha scoperto il furto al mattino, quando si è accorto dell’assenza del veicolo.

Questo episodio arriva a poca distanza da altri atti criminosi che hanno riguardato San Salvo, come il furto avvenuto alla tabaccheria Budano in Via Grasceta, il tentato furto al bancomat di Banca Intesa nella zona industriale e il recente furto all’Unieuro di Via Gargeta.

Tali episodi, ravvicinati nel tempo, non fanno che confermare una crescente preoccupazione per l'aumento dell'attività criminale in città.

Subito dopo aver scoperto il furto, il commerciante ha denunciato l'accaduto ai Carabinieri, che hanno avviato le indagini. Le forze dell'ordine stanno esaminando le registrazioni del sistema di videosorveglianza comunale, attivo nella zona, nella speranza che possano fornire elementi utili per identificare i responsabili.

La sequenza di crimini che sta interessando la zona centrale di San Salvo ha sollevato un forte allarme tra i residenti. La sensazione di insicurezza è sempre più diffusa, e molti cittadini chiedono un rafforzamento dei controlli e misure più incisive per contrastare l’aumento della criminalità.

Le indagini sono in corso, e l’attenzione si concentra sulle immagini delle telecamere, che potrebbero rivelarsi decisive per fermare una spirale di crimine che sembra colpire sempre più frequentemente la città.