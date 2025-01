Incendio doloso a Vasto Marina: furgone della Pulchra dato alle fiamme sotto la casa di un dipendente

Un incendio di matrice dolosa ha distrutto un furgone della Pulcra, la ditta comunale addetta al ritiro dei rifiuti, nella notte scorsa a Vasto Marina. Le fiamme sono state appiccate sotto la casa di un dipendente della stessa ditta, in via Paolucci. Fortunatamente, l'uomo si è accorto tempestivamente del fuoco e, scendendo nel parcheggio, è riuscito a spostare la seconda auto parcheggiata a rischio di danneggiamento, evitando così un disastro maggiore.

L'incendio, che ha avuto natura dolosa, ha immediatamente destato preoccupazione. Oltre al furgone, la situazione avrebbe potuto avere conseguenze molto più gravi: nel parcheggio erano presenti una seconda vettura e, soprattutto, le tubazioni del metano che alimentano la palazzina residenziale. La presenza di gas metano nelle vicinanze ha aumentato notevolmente il rischio di una tragedia.

I vigili del fuoco di Vasto sono intervenuti prontamente, riuscendo a domare le fiamme prima che si estendessero ulteriormente. L'incendio, che fortunatamente non ha causato feriti, lascia però aperte numerose domande riguardo le motivazioni dietro un atto così pericoloso. Le indagini sono in corso, e le forze dell'ordine stanno cercando di raccogliere elementi per risalire agli autori dell’incendio, che ha scosso la comunità.

L’incidente ha suscitato un forte allarme tra i residenti, che ora chiedono maggiore attenzione alla sicurezza, temendo che altri episodi simili possano verificarsi nella zona. Le indagini sono in corso e l'augurio è che le forze dell'ordine possano identificare presto i responsabili e fermare atti di questa gravità prima che accadano ulteriori tragedie.