Consegnati i lavori per la nuova sede del centro per l'impiego a Vasto Marina

Sono stati consegnati ieri i lavori, all’ impresa esecutrice R.T.I. RANDO S.R.L. , per la realizzazione del nuovo centro per l’impiego nei locali di proprietà del Comune a Vasto Marina. L’intervento reso possibile grazie all’importo di € 615.000,00. finanziato nell’ambito del Piano Straordinario di Potenziamento dei Centri per l’Impiego e delle Politiche Attive del Lavoro dell’importo.

“Avviamo un altro punto previsto dal programma elettorale - ha detto il sindaco Francesco Menna - con il trasferimento del centro dell’impiego da via Maddalena a Vasto Marina al pian terreno di un complesso edilizio di recente realizzazione. Per le casse comunali ci sarà un grande risparmio, risorse che potranno essere investite per altre opere. La scelta di Viale Dalmazia è stata decisa per la disponibilità dei locali di proprietà. Gli uffici saranno facilmente raggiungibili anche grazie ai collegamenti con mezzi di trasporto pubblico, con fermate a pochi passi dalla nuova sede del centro per l’impiego nonché dalla notevole disponibilità di aree parcheggio a servizio, caratteristiche che hanno contribuito alla scelta che è stata condivisa pienamente”

“I locali sono stati valutati adeguati in termini di superficie disponibile, accessibilità, accoglienza degli spazi e qualificazione dei servizi. Il progetto prevede - ha aggiunto l’assessore ai Lavori Pubblici Licia Fioravante - la collocazione del centro per l’impiego all’interno di locali esistenti con sistemazione ed adeguamento funzionale degli stessi dal punto di vista distributivo degli spazi, secondo le indicazioni fornite dagli uffici regionali di riferimento, ed impiantistico nonché alla sistemazione esterna circostante. Ringrazio gli uffici ed in particolare il responsabile unico del procedimento: il geometra Pietro Carlucci supporto al Rup: Ing. Francesca Di Gregorio, progettista e direttore dei lavori: Ing. Giuseppe Di Giannandrea, coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione geometra Italo Pomponio”.