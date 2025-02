San Salvo, intervento dell'assessore Carla Esposito sul canile comunale: lo spostamento temporaneo dei cani per adeguamenti alle normative ASL

L'assessore Carla Esposito ha fatto chiarezza sulla situazione del canile comunale di San Salvo, rispondendo alle preoccupazioni espresse dalla cittadinanza riguardo allo spostamento temporaneo dei cani ospitati nella struttura. L’intervento, secondo Esposito, è strettamente legato alla necessità di adeguare la struttura alle nuove prescrizioni imposte dalla ASL, al fine di garantire il benessere degli animali e il rispetto delle normative in materia di igiene e sicurezza.

“Lo spostamento dei cani non è permanente, ma è una misura temporanea necessaria per effettuare i lavori di adeguamento – ha spiegato l’assessore –. Quando i lavori saranno completati, la situazione tornerà alla normalità e la struttura comunale riprenderà la sua funzione con la massima efficienza, garantendo gli spazi necessari per gli animali e rispondendo alle nuove disposizioni delle autorità sanitarie”.

Nel frattempo, i cani saranno ospitati in un canile certificato a Lecce dei Marsi, regolarmente autorizzato dalle autorità competenti, dove continueranno a ricevere le cure e l’assistenza necessarie. L’assessore ha sottolineato che questo spostamento è stato organizzato in modo da garantire il massimo rispetto per gli animali e che la struttura di accoglienza temporanea ha tutti i requisiti per ospitarli in condizioni di sicurezza e benessere.

Esposito ha concluso il suo intervento rassicurando i cittadini di San Salvo, sottolineando che l’amministrazione sta lavorando alacremente per concludere i lavori il prima possibile e restituire alla comunità una struttura ancora più sicura e funzionale, che rispetti tutte le normative vigenti.

ED