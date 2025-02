Vasto, successo per l'evento “Rotary Alzheimer – Music, Help & Support”: un'iniziativa che coniuga musicoterapia, formazione e solidarietà

Il Rotary Club di Vasto ha organizzato un evento di grande impatto sociale intitolato “Rotary Alzheimer – Music, Help & Support”, svoltosi presso l’Auditorium del Polo Liceale Mattioli di Vasto. L'iniziativa ha avuto l’obiettivo di sensibilizzare la comunità sul ruolo fondamentale della musicoterapia nella cura dell'Alzheimer e di offrire supporto concreto alle persone affette dalla malattia e alle loro famiglie.

L'evento ha combinato formazione, esperienze dirette e solidarietà, creando un’opportunità unica di apprendimento e condivisione. Durante l'evento, esperti in musicoterapia e neurologia hanno approfondito il valore terapeutico della musica, spiegando come questa possa stimolare la memoria, migliorare la comunicazione e alleviare il dolore emotivo nei pazienti con Alzheimer. La musicoterapia, infatti, si sta rivelando una risorsa fondamentale per migliorare la qualità della vita dei malati, in quanto permette loro di esprimersi e riscoprire emozioni e ricordi anche quando le capacità cognitive sono compromesse.

l presidente del Rotary Club di Vasto, nel suo intervento conclusivo, ha sottolineato l'importanza di unire la forza della comunità per affrontare una delle sfide sociali più gravi del nostro tempo. "Con questo evento vogliamo fare la nostra parte per sensibilizzare e dare un aiuto concreto alle persone che vivono con l'Alzheimer, così come a chi ogni giorno si prende cura di loro. La musica è una forma di speranza e di supporto che può davvero fare la differenza", ha dichiarato.

L’evento “Rotary Alzheimer – Music, Help & Support” ha riscosso un grande successo, raccogliendo l’apprezzamento di tutti i presenti per la qualità dei contenuti e l’impegno concreto a favore della comunità. Con questa iniziativa, il Rotary Club di Vasto ha ribadito il proprio ruolo fondamentale nel promuovere la solidarietà, l'educazione e il benessere per tutte le persone in difficoltà.

